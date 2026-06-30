Под Челябинском нашли новую крепость бронзового века — ещё один «Аркаим»

Археологи ЧелГУ сделали важное открытие в Еткульском округе — обнаружили укреплённое поселение бронзового века «Шибаево 1», которое относится к знаменитой синташтинской культуре. Это та самая культура, к которой принадлежит Аркаим, и теперь стало ясно, что её носители активно осваивали не только степи, но и лесостепные районы Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба вуза.