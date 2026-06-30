Под Челябинском нашли новую крепость бронзового века — ещё один «Аркаим»

Археологи ЧелГУ сделали важное открытие в Еткульском округе — обнаружили укреплённое поселение бронзового века «Шибаево 1», которое относится к знаменитой синташтинской культуре. Это та самая культура, к которой принадлежит Аркаим, и теперь стало ясно, что её носители активно осваивали не только степи, но и лесостепные районы Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
Интересно, что о «Шибаево 1» знали ещё в конце 1980-х, но тогда оно считалось обычным неукреплённым селением. Пересмотреть эту точку зрения помогли современные технологии. Наталья Батанина, заведующая отделом археологии ЧелГУ, изучила спутниковые снимки и провела аэрофотосъёмку с квадрокоптера, что натолкнуло её на мысль о наличии оборонительных сооружений.
Чтобы подтвердить гипотезу, к исследованиям подключили геофизика из Тюмени Дениса Шарапова. Микромагнитная съёмка показала чёткую картину: поселение имело прямоугольную планировку, было обнесено рвом и единой стеной, а внутреннее пространство делилось на жилые блоки. Раньше самым северным укреплённым посёлком такого типа считалось Степное в Пластовском районе. Теперь же «Шибаево 1» перехватывает это звание, расширяя наши представления о расселении древних индоевропейцев на Урале.