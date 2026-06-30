Губернатор Красноярского края поручил усилить мониторинг ситуации с топливом

Глава Красноярского края Михаил Котюков на оперативном совещании поручил руководителям профильных ведомств усилить мониторинг ситуации с обеспечением региона топливом. Об том сообщает пресс-служба краевого правительства.
Губернатор сообщил, что сейчас в приоритете находятся северные территории, а также отрасли сельского хозяйства, авиаперевозки и социальные объекты, а также коммунальные службы. При этом, Котюков отметил, что общих ограничений на отпуск топлива на АЗС в Красноярском крае вводить не планируется.
— Это право остается за самими продавцами топлива. При этом важно не допускать искусственного ажиотажа и необоснованного спроса, — добавил Михаил Котюков.
При этом, он заявил, что необходимо пресекать любые попытки спекуляции на топливе. И пригрозил перенять опыт других регионов, где за подобные действия спекулянты привлекались к ответственности.
Сейчас критичного дефицита топлива в Красноярском крае не зафиксировано. Однако ситуация находится на ежедневном контроле, ведется анализ запасов топлива у сетей независимых АЗС.