Губернатор Красноярского края поручил усилить мониторинг ситуации с топливом

Губернатор сообщил, что сейчас в приоритете находятся северные территории, а также отрасли сельского хозяйства, авиаперевозки и социальные объекты, а также коммунальные службы. При этом, Котюков отметил, что общих ограничений на отпуск топлива на АЗС в Красноярском крае вводить не планируется.