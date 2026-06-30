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Мурашко рассказал о выплатах для врачей по программе «Земский доктор»

Мурашко: более 64 тысяч врачей получили выплаты по программе «Земский доктор».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Свыше 64 тысяч врачей северных регионов России получили выплаты в рамках программы «Земский доктор» и работают на своих местах, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Пленарное заседание Форума женщин Севера «Север объединяет: роль женщин в укреплении единства народов России» проходит в Москве во вторник.

«Те выплаты, которые были обозначены, увеличение до двух миллионов рублей по решению президента (России Владимира Путина — ред.), они сформировали, что 79 тысяч медицинских работников, из них более 64 тысяч врачей сегодня уже получили выплаты (программы “Земский доктор” — ред.) и работают на своих местах», — сказал министр в ходе заседания.