Мурашко рассказал о выплатах для врачей по программе «Земский доктор»

«Те выплаты, которые были обозначены, увеличение до двух миллионов рублей по решению президента (России Владимира Путина — ред.), они сформировали, что 79 тысяч медицинских работников, из них более 64 тысяч врачей сегодня уже получили выплаты (программы “Земский доктор” — ред.) и работают на своих местах», — сказал министр в ходе заседания.