Кравцов рассказал о введении новых специальностей в российских колледжах

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Новые востребованные профессии и специальности, включая подготовку специалистов по информационному моделированию в строительстве и квантовым коммуникациям, введены в российских колледжах, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
«В колледжах введены новые востребованные профессии и специальности, включая подготовку специалистов по информационному моделированию в строительстве и квантовым коммуникациям, добавляются технологические направления, такие как интеграция решений с применением искусственного интеллекта, промышленный дизайн и производство синтетических кристаллов для электроники», — сказал Кравцов журналистам на брифинге по итогам основного периода ЕГЭ-2026.
По его словам, у школьников также появилась возможность получить первую профессию еще во время обучения — это решение было принято в рамках правительственного часа по СПО в Госдуме.
Министр отметил, что порядка 60% девятиклассников в России выбирают поступление в колледжи. Он напомнил, что в прошлую приемную кампанию абитуриенты подали рекордное количество заявлений — почти 4 миллиона.