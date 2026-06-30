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Кравцов рассказал о введении новых специальностей в российских колледжах

Кравцов: новые востребованные профессии и специальности введены в колледжах.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Новые востребованные профессии и специальности, включая подготовку специалистов по информационному моделированию в строительстве и квантовым коммуникациям, введены в российских колледжах, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«В колледжах введены новые востребованные профессии и специальности, включая подготовку специалистов по информационному моделированию в строительстве и квантовым коммуникациям, добавляются технологические направления, такие как интеграция решений с применением искусственного интеллекта, промышленный дизайн и производство синтетических кристаллов для электроники», — сказал Кравцов журналистам на брифинге по итогам основного периода ЕГЭ-2026.

По его словам, у школьников также появилась возможность получить первую профессию еще во время обучения — это решение было принято в рамках правительственного часа по СПО в Госдуме.

Министр отметил, что порядка 60% девятиклассников в России выбирают поступление в колледжи. Он напомнил, что в прошлую приемную кампанию абитуриенты подали рекордное количество заявлений — почти 4 миллиона.

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