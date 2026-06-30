На ремонт нового Борского моста направили 179 млн рублей

На все ремонтные работы ушло три недели. Необходимость проведения ремонтных работ была обусловлена повышенным износом покрытия из-за перераспределения транспортного потока на новый мост в 2025 году на время ремонта старого моста. Интенсивность движения выросла в разы. Это привело к образованию колеи и локальных повреждений.