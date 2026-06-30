Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мурашко рассказал о количестве целевых мест в медвузах России

Мурашко: 75% мест в медвузах России являются целевыми.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Семьдесят пять процентов мест в бюджетных медицинских образовательных учреждениях России — целевые, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Пленарное заседание Форума женщин Севера «Север объединяет: роль женщин в укреплении единства народов России» проходит в Москве во вторник.

«У нас 75% — это целевых мест в учреждениях бюджетных. Все это в комбинации сегодня позволяет нам иметь положительные тренды по врачебному обесцвечиванию и обеспечиванию медицинским персоналом среднего звена», — сказал министр.