Мурашко рассказал о количестве целевых мест в медвузах России

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Семьдесят пять процентов мест в бюджетных медицинских образовательных учреждениях России — целевые, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Пленарное заседание Форума женщин Севера «Север объединяет: роль женщин в укреплении единства народов России» проходит в Москве во вторник.
«У нас 75% — это целевых мест в учреждениях бюджетных. Все это в комбинации сегодня позволяет нам иметь положительные тренды по врачебному обесцвечиванию и обеспечиванию медицинским персоналом среднего звена», — сказал министр.