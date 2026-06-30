Потенциально опасное сливочное масло нашли на ростовском предприятии

В Мясниковском районе Ростовской области выявили попытку оформления документов на небезопасное сливочное масло. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора.
По данным надзорного ведомства, сотрудник предприятия оформил исходящую электронную документацию, опираясь на сертификат, который ранее был аннулирован из‑за несоответствия продукции ветеринарным требованиям.
В Россельхознадзоре подчеркнули, что подобная ситуация могла привести к выпуску на рынок небезопасной молочной продукции.
В адрес предприятия направлено предостережение: от производителя требуют неукоснительно соблюдать установленные нормы и правила.