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В Красноярске школа на Степана Разина откроется после капремонта к 1 сентября

В Красноярске к 1 сентября после капитального ремонта откроется образовательная площадка № 2 комплекса «Покровский» на улице Степана Разина, 39. Ранее в этом здании работала школа № 58.

В Красноярске к 1 сентября после капитального ремонта откроется образовательная площадка № 2 комплекса «Покровский» на улице Степана Разина, 39. Ранее в этом здании работала школа № 58.

Здание на Покровской горе построили в 1960 году. Капитальный ремонт начался зимой 2026 года в рамках регионального проекта «Все лучшее детям» и нацпроекта «Молодежь и дети». Сейчас готовность объекта составляет 80%. Подрядчик «Стройсервис-2000» планирует завершить работы до конца июля.

Строители уже закончили демонтаж, отремонтировали цоколь и отмостки, полностью обновили кровлю. В кабинетах и коридорах уложили новое напольное покрытие. Сейчас завершаются электромонтажные работы, внутренняя отделка помещений, а также штукатурка и покраска фасада. Обновили и территорию школы. Там заасфальтировали дорожки, установили лавочки, заменили ограждение и ворота, смонтировали опоры освещения.

Для учеников также обустраивают мини-стадион с беговой дорожкой и футбольно-баскетбольной площадкой. Ограждение спортплощадки уже установили, начинается укладка резинового покрытия.

«1 сентября в обновленные классы вернутся около 300 учеников. Для успешной учебы и всестороннего развития ребят созданы комфортные современные условия», — отметила руководитель главного управления образования Марина Аксенова.

Всего в этом году после капремонта в Красноярске откроют четыре школы. Это школы № 78 и № 94, гимназия № 13 и образовательная площадка № 2 комплекса «Покровский».

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