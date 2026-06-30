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В Красноярском крае стартует программа бесплатных экскурсионных поездок

Для жителей региона подготовили разные форматы путешествий.

Жители Красноярского края смогут бесплатно отправиться в путешествия по региону. Программа бесплатных экскурсионных поездок стартует в регионе в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в управлении пресс-службы главы и правительства региона.

Для жителей региона подготовили разные форматы путешествий — от автобусно-пешеходных маршрутов по Красноярску и его окрестностям до поездок по природным и культурным объектам. В частности, участники смогут отправиться на экскурсию в Национальный центр имени В. П. Астафьева в селе Овсянка, узнать больше о жизни и творчестве писателя, увидеть смотровую площадку с памятником «Царь-рыба».

Экскурсия «Больше, чем Красноярск» ознакомит участников с ключевыми достопримечательностями города, историей известных жителей края, культурой народов Енисейской Сибири и традициями региона. С более подробной информацией о маршрутах и условиях участия можно ознакомиться на сайте агентства по туризму Красноярского края.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.