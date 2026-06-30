В Красноярском крае стартует программа бесплатных экскурсионных поездок

Для жителей региона подготовили разные форматы путешествий — от автобусно-пешеходных маршрутов по Красноярску и его окрестностям до поездок по природным и культурным объектам. В частности, участники смогут отправиться на экскурсию в Национальный центр имени В. П. Астафьева в селе Овсянка, узнать больше о жизни и творчестве писателя, увидеть смотровую площадку с памятником «Царь-рыба».