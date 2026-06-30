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Ремонт нового Борского моста и подходов к нему завершен за три недели

Дорожники выполнили ремонт нового Борского моста и подходов к нему за три недели.

Источник: Живем в Нижнем

Дорожники выполнили ремонт нового Борского моста и подходов к нему за три недели. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Работы велись на национальному проекту «Инфраструктура для жизни». На работы потратили 179 млн рублей. На эти средства подрядчик отремонтировал три участка: сам Борский мост, пойменные мосты и участок трассы Нижний Новгород — Шахунья — Киров. Дорожники обновили покрытие и нанесли разметку. На переправе и подъездах к ней устранили колейность.

Ремонт потребовался из-за повышенного износа переправы, так как на нее был перенесен весь транспортный поток между Нижним Новгородом и Бором в 2025 году. В это время реконструировался старый Борский мост.

После завершения работ изменена дорожная схема. Теперь две полосы работают на выезд из Нижнего Новгорода. Рабочие убрали знаки, предупреждающие о реверсивном движении. Кроме того, в ближайшее время отменят ограничение скорости в 40 км/час.

В правительстве напомнили, что с 2019 году по нацпроекту в Нижегородской области было отремонтировано более 6,6 тысяч километров дорог.

Напомним, еще один участок в Новинках изымают под дублер проспекта Гагарина.