Ремонт нового Борского моста и подходов к нему завершен за три недели

Работы велись на национальному проекту «Инфраструктура для жизни». На работы потратили 179 млн рублей. На эти средства подрядчик отремонтировал три участка: сам Борский мост, пойменные мосты и участок трассы Нижний Новгород — Шахунья — Киров. Дорожники обновили покрытие и нанесли разметку. На переправе и подъездах к ней устранили колейность.