В Ленинском районе Перми открылся новый общественный центр

В Ленинском районе Перми на улице Борцов Революции, 153а состоялось торжественное открытие нового общественного центра. В мероприятии приняли участие глава Перми Эдуард Соснин, председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин, председатель ТОС «Средняя Курья» Галина Меркушева и руководитель благотворительного фонда «МыВместе» Алена Оляку.
Новый общественный центр станет ключевой точкой притяжения для жителей микрорайона Средняя Курья и важной частью инфраструктуры поддержки местных инициатив. Здание оснащено всем необходимым оборудованием. Для удобства посетителей в центре есть актовый зал, гардероб, кабинет администратора, кабинет для работы совета ветеранов, а также помещения для кружковой деятельности и работы некоммерческих организаций.
В центре будет организована работа ТОС «Средняя Курья» и волонтерского движения благотворительного фонда «МыВместе», который поддерживает участников СВО. В кабинетах также проводятся учебные занятия. Организация дополнительного образования «СОТИС» обучает тактической медицине и управлению БПЛА, а федерация дартса Пермского края открыла спортивный кружок для детей и молодежи.
— Общественные центры объединяют активных граждан в районах города, помогают пермякам включаться в общественную жизнь, создают возможности для самореализации и проведения досуга, поэтому продолжим их дальнейшее развитие. В этом году построим еще два: в микрорайоне Новобродовский и в поселке Голый Мыс, в которых также расположатся ТОСы и общественные организации, — рассказал глава Перми Эдуард Соснин.
Общественный центр был построен в рамках муниципальной программы «Общественное согласие». На сегодняшний день на территории Перми уже функционирует 51 общественный центр, они расположены во всех районах города, при этом сеть центров продолжает расширяться.
Отметим, что проект создания сети общественных центров является уникальной практикой Перми в масштабах страны. Цель создания таких центров — всесторонняя поддержка инициатив общественных организаций и активная работа с населением по месту жительства.
В помещениях центров располагаются организации разной направленности: патриотические, молодежные, национальные объединения, советы ветеранов войны, общества инвалидов и другие. Ежегодно эти площадки посещают порядка 350 тысяч человек, проводится более 15 тысяч консультаций по различным вопросам и около двух тысяч мероприятий. Сегодня общественные центры активно вовлечены в поддержку бойцов СВО: здесь организованы производство маскировочных сетей, окопных свечей, пошив одежды и сбор гуманитарной помощи.