Волгоградка вошла в восьмерку выпускников России с 400 баллами по ЕГЭ

В Волгоградской области, по данным комитета образования и науки региона, отличились 200 баллами три выпускника. Это Артем Копылов из школы № 1 Жирновска, Арина Дементьева из школы № 5 Михайловки и ученица волгоградской гимназии № 1 Ульяна Кондратьева. Всего в регионе зафиксировано 74 стобалльных результата на ЕГЭ-2026.