Силовики проводят обыски в компании нижегородского бизнесмена Тарабарина

Следственные действия проходят в группе компаний «Реал-Инвест». Уточняется, что обыски также проходят в квартире 62-летнего бизнесмена с раннего утра 30 июня. Причина, по которой силовые структуры заинтересовались компанией, не уточняется. Официальных комментариев от следственных органов пока что не поступало.