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Силовики проводят обыски в компании нижегородского бизнесмена Тарабарина

Силовики пришли с обысками в компанию нижегородского предпринимателя Льва Тарабарина.

Источник: Живем в Нижнем

Силовики пришли с обысками в компанию нижегородского предпринимателя Льва Тарабарина. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Следственные действия проходят в группе компаний «Реал-Инвест». Уточняется, что обыски также проходят в квартире 62-летнего бизнесмена с раннего утра 30 июня. Причина, по которой силовые структуры заинтересовались компанией, не уточняется. Официальных комментариев от следственных органов пока что не поступало.

Лев Тарабарин владеет фирмой с 1997 года. ГК «Реал-Инвест» специализируется на оптовой продаже сжиженных углеводородных газов.

Напомним, 51-летнего жителя Выксы осудят за незаконное хранение оружия и боеприпасов.