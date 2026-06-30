Новое электросудно «Петергоф» запустили в Нижнем Новгороде

Двухпалубный теплоход проекта «Москва 2.0» рассчитан на 140 пассажиров и способен развивать скорость до 15 км/ч, что оптимально для полуторачасовых речных прогулок. Главной особенностью «Петергофа» стало наличие полноценного ресторана с блюдами традиционной российской кухни. По словам министра туризма и промыслов региона Сергея Яковлева, появление такого судна позволит еще большему числу нижегородцев и гостей города с комфортом наслаждаться панорамными видами с воды.