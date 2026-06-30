Новое электросудно «Петергоф» запустили в Нижнем Новгороде

Новое электрическое судно «Петергоф» вышло на регулярные прогулочные маршруты в Нижнем Новгороде. Как сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области, запуск судна состоялся 29 июня в рамках реализации национального проекта «Туризм и гостеприимство».
Двухпалубный теплоход проекта «Москва 2.0» рассчитан на 140 пассажиров и способен развивать скорость до 15 км/ч, что оптимально для полуторачасовых речных прогулок. Главной особенностью «Петергофа» стало наличие полноценного ресторана с блюдами традиционной российской кухни. По словам министра туризма и промыслов региона Сергея Яковлева, появление такого судна позволит еще большему числу нижегородцев и гостей города с комфортом наслаждаться панорамными видами с воды.
Развитием экологичного флота в столице Приволжья занимается компания «ВодоходЪ. Пассажирский Порт». Как отметил ее генеральный директор Юрий Куликов, новое судно продолжит запущенную ранее практику использования электрокатамарана «ЭкоходЪ». Современный бесшумный теплоход сочетает в себе панорамные салоны, открытые палубы и электрическую силовую установку, минимизирующую вред для окружающей среды.
Ранее сообщалось, что «Валдай» начал курсировать между Нижним Новгородом и Бором.