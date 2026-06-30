Суд заново рассмотрит дело о хищении субсидий экс-главой ФК «Тамбов»

Уголовное дело было возбуждено и расследовано управлением Следственного комитета России по Тамбовской области. По версии следствия, в 2019 году Ольга Коновалова присвоила более 700 тыс. руб., выделенных областным управлением по физической культуре и спорту на организацию спортивных мероприятий. Деньги поступили на расчетный счет аффилированного с ней ООО «Вездеходофф» под видом оплаты питания спортсменов, однако фактически услуги не оказывались. Защита настаивала на невиновности Коноваловой, утверждая, что перечисленные средства не являлись субсидиями, а были собственными деньгами клуба, которыми он мог распоряжаться по своему усмотрению.