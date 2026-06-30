СМИ: в Нижнем Новгороде проходят обыски у владельца сети газозаправок «Реал-инвест»

Сотрудники силовых структур проводят следственные действия в офисах и по месту жительства нижегородского предпринимателя Льва Тарабарина. Бизнесмен является владельцем группы компаний «Реал-инвест», занимающейся поставками газа и обслуживанием профильной инфраструктуры. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
По информации канала, следственные мероприятия связаны с расследованием уголовного дела, в рамках которого Тарабарина намерены допросить.
Принадлежащая предпринимателю группа компаний «Реал-инвест» специализируется на поставках газа и обслуживании профильной инфраструктуры.