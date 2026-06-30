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СМИ: в Нижнем Новгороде проходят обыски у владельца сети газозаправок «Реал-инвест»

В Нижнем Новгороде проходят следственные действия у владельца группы компаний «Реал-инвест» Льва Тарабарина. Предпринимателя планируют допросить в рамках уголовного дела, по которому силовики уже провели обыски в офисах и дома у бизнесмена.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Сотрудники силовых структур проводят следственные действия в офисах и по месту жительства нижегородского предпринимателя Льва Тарабарина. Бизнесмен является владельцем группы компаний «Реал-инвест», занимающейся поставками газа и обслуживанием профильной инфраструктуры. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

По информации канала, следственные мероприятия связаны с расследованием уголовного дела, в рамках которого Тарабарина намерены допросить.

Принадлежащая предпринимателю группа компаний «Реал-инвест» специализируется на поставках газа и обслуживании профильной инфраструктуры.