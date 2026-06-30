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Стало известно о состоянии мамы троих детей, спасённых отдыхающими в Зеленоградске

Семья едва не утонула в субботу, 27 июня.

Источник: Клопс.ru

Маму троих детей, спасённую в море очевидцами, госпитализировали в Зеленоградскую ЦРБ с признаками утопления в морской воде. Об этом «Клопс» сообщил источник в экстренных службах региона.

Женщине 1995 года рождения провели обследование. Снимок лёгких показал, что серьёзных проблем и осложнений нет. Пострадавшую оставили в больнице, чтобы наблюдать за её состоянием. Женщина осталась до вечера, а затем написала отказ от дальнейшего лечения и покинула медучреждение.

Свидетели рассказали, что маму, купавшуюся с тремя детьми в Зеленоградске, спасли отдыхающие. Трое детей держались за круг — их относило к волнорезам. Мальчик позвал на помощь.