Стало известно о состоянии мамы троих детей, спасённых отдыхающими в Зеленоградске

Женщине 1995 года рождения провели обследование. Снимок лёгких показал, что серьёзных проблем и осложнений нет. Пострадавшую оставили в больнице, чтобы наблюдать за её состоянием. Женщина осталась до вечера, а затем написала отказ от дальнейшего лечения и покинула медучреждение.