Бензин в дефиците, дороги пустеют: улицы Калининграда вспоминают тишину ковидных времён

На фоне проблем с бензином в Калининграде который день выстраиваются очереди к АЗС, а часть улиц выглядит непривычно свободной. Фотокорреспондент «Клопс» прошёл по городу и посмотрел, как топливный дефицит меняет обычный ритм движения.
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Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше