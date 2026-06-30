МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Бывшего спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова похоронили на Троекуровском кладбище, передает корреспондент ТАСС.
Иванова похоронили в глубине кладбища рядом с его сыном Александром.
По пути следования траурной процессии выстроился почетный караул. Оркестр исполнял военный марш. В дань уважения усопшему произвели оружейный салют тремя залпами. Звук трех выстрелов сопровождался игрой военного оркестра, исполнявшего гимн России.
Ранее в траурном зале Московской Центральной клинической больницы прошла церемония прощания с покойным. Проститься с Ивановым приехал президент России Владимир Путин. Глава государства возложил букет алых роз и пообщался с семьей. Как передает корреспондент ТАСС, несмотря на плотный график, глава государства не менее 20 минут провел у гроба покойного, с которым долгие годы работал лично.
Также прощание с Ивановым посетили зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, глава администрации президента РФ Антон Вайно, глава СВР Сергей Нарышкин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава МИД Сергей Лавров, глава Минобороны Андрей Белоусов, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, руководители Следственного комитета и Генпрокуратуры Александр Бастрыкин и Игорь Краснов, руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев, глава ВТБ Андрей Костин.
Иванов умер 26 июня в возрасте 73 лет.
О Сергее Иванове
Сергей Иванов — ветеран внешней разведки, работавший в этой сфере с 1970-х годов. В 1998 году он стал заместителем директора ФСБ — спецслужбу на тот момент возглавлял Владимир Путин. На излете президентства Бориса Ельцина Иванов стал секретарем Совета безопасности России, в который в качестве постоянного члена входил до 2008 года и в 2012—2026 годах.
После избрания Путина президентом Иванов через некоторое время — в 2001 году — возглавил министерство обороны. Именно он возглавил процесс перехода от массовой к профессиональной армии, довел до логического конца к 2004 году масштабную модернизацию вооруженных сил, плотно занимался трансформацией наследия советского ОПК в современную систему оборонзаказа.
С 2005 года Иванов стал курировать оборонную сферу на более высоком посту — вице-премьера, а в 2007 году, к концу президентского срока Путина, вместе с будущим главой государства Дмитрием Медведевым стал одним из двух первых заместителей председателя правительства. В правительстве Иванов проработал до 2011 года, когда возглавил администрацию президента РФ — в этой должности он оставался до 2016 года.
Позднее Иванов стал спецпредставителем президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. В этой должности, однако, он не оставил своего «профиля»: входя в набсовет Ростеха, он занимался вопросами промышленности, но высокотехнологичной.