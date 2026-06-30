Сергея Иванова похоронили на Троекуровском кладбище

С 2005 года Иванов стал курировать оборонную сферу на более высоком посту — вице-премьера, а в 2007 году, к концу президентского срока Путина, вместе с будущим главой государства Дмитрием Медведевым стал одним из двух первых заместителей председателя правительства. В правительстве Иванов проработал до 2011 года, когда возглавил администрацию президента РФ — в этой должности он оставался до 2016 года.