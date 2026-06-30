Красноярские аграрии могут получить до 3,5 млн рублей на ремонт техники

В Красноярском крае стартовал приём заявок на субсидирование капремонта сельхозтехники. В бюджете региона на эти цели заложено около 63 миллионов рублей. Документы принимаются до 22 июля. Об этом сообщили в краевом министерстве сельского хозяйства.