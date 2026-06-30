Красноярские аграрии могут получить до 3,5 млн рублей на ремонт техники

В Красноярском крае стартовал приём заявок на субсидирование капремонта сельхозтехники. В бюджете региона на эти цели заложено около 63 миллионов рублей. Документы принимаются до 22 июля. Об этом сообщили в краевом министерстве сельского хозяйства.
Поддержка доступна предприятиям малого и среднего бизнеса. Государство возмещает половину затрат на ремонт тракторов, комбайнов, двигателей и агрегатов. Один получатель может рассчитывать на максимальную выплату в 3,5 миллиона рублей.
В прошлом году субсидией воспользовались 118 хозяйств.
Кроме того, аграриям компенсируют 30% расходов на покупку новой техники в лизинг или по договорам купли-продажи. Как отметил замминистра Сергей Шекк, отдельный отбор для фермеров и кооперативов проведут в июле.
Ранее мы сообщали, что аграрии Красноярского края завершили посевную в оптимальные сроки.