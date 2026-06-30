В Петербурге выпустят «Подорожник» с ледоколом

Старт продаж назначен на 3 июля. В обращение поступит 25 тыс. экземпляров карт с эксклюзивным дизайном, сообщили в пресс-службе ведомства. Дата выбрана неслучайно: именно в этот день в 1971 году на стапелях предприятия в Ленинграде началось строительство головного атомохода проекта 10520. Как отмечают в комитете, ввод судна в эксплуатацию обеспечил технологический переход к круглогодичной навигации по Северному морскому пути.