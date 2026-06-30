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В Челябинске определены запреты на продажу алкоголя в ходе массовых мероприятий

Законопроект будет направлен на рассмотрение в Заксобрание области.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинской области будет законодательно закреплен запрет на продажу спиртных напитков в местах проведения массовых мероприятий. Пока местным властям приходится договариваться об этом точечно с торговыми сетями в каждом конкретном случае. Законопроект о регулировании продаж алкоголя подготовила администрация Челябинска. Поскольку его регулирующее воздействие является высоким, мэрия проводила публичные консультации со сбором предложений и замечаний от субъектов бизнеса, МВД и других госорганов, которые были учтены в документе.

— Проект предусматривает запрет на продажу алкоголя за два часа до начала, во время проведения и в течение часа после окончания проведения массового мероприятия, — заявил начальник управления по торговле администрации Челябинска Иван Усов. — Следует отметить, что подобные дополнительные ограничения на продажу алкоголя уже введены более чем в 60 субъектах России.

Авторы законопроекта добавляют, что запрет касается только розничной продажи алкоголя в магазинах: заведения общепита он не затронет. Проект документа одобрили депутаты городской Думы, далее инициатива будет внесена на рассмотрение Заксобрания Челябинской области.