В Челябинске определены запреты на продажу алкоголя в ходе массовых мероприятий

В Челябинской области будет законодательно закреплен запрет на продажу спиртных напитков в местах проведения массовых мероприятий. Пока местным властям приходится договариваться об этом точечно с торговыми сетями в каждом конкретном случае. Законопроект о регулировании продаж алкоголя подготовила администрация Челябинска. Поскольку его регулирующее воздействие является высоким, мэрия проводила публичные консультации со сбором предложений и замечаний от субъектов бизнеса, МВД и других госорганов, которые были учтены в документе.