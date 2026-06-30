«Магнит» вложил 10 млн в выпуск мороженого на «Белгородском хладокомбинате»

«Белгородский хладокомбинат» (крупнейший производитель мороженого в регионе) запустил производственную линию по выпуску мороженого для сети «Магнит». Объем инвестиций ритейлера в оборудование составил 10 млн руб. Мощность линии позволит выпускать до 150 т продукции в месяц. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в пресс-службе «Магнита».