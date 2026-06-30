Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сомнолог развеял миф о снах как о предсказаниях

Бузунов: мозг использует сновидения для обработки накопленной за день информации.

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Мозг использует сновидения для обработки накопленной за день информации, они не являются вещими, рассказал сомнолог Роман Бузунов.

«Сновидение — это обработка информации, которую мы накопили в оперативной памяти, плюс что-то из долговременной памяти. Таким образом мозг обрабатывает информацию. Это важно с точки зрения адаптации к окружающей среде. С другой стороны, есть много мифов о вещих снах. На самом деле это некий прогноз», — сказал Бузунов NEWS.ru.

По словам эксперта, сны — это лишь прогноз, основанный на анализе накопленной информации. Они могут дать представление о возможном развитии событий, но не являются точным предсказанием.