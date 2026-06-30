Сомнолог развеял миф о снах как о предсказаниях

«Сновидение — это обработка информации, которую мы накопили в оперативной памяти, плюс что-то из долговременной памяти. Таким образом мозг обрабатывает информацию. Это важно с точки зрения адаптации к окружающей среде. С другой стороны, есть много мифов о вещих снах. На самом деле это некий прогноз», — сказал Бузунов NEWS.ru.