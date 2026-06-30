Сомнолог развеял миф о снах как о предсказаниях

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Мозг использует сновидения для обработки накопленной за день информации, они не являются вещими, рассказал сомнолог Роман Бузунов.
«Сновидение — это обработка информации, которую мы накопили в оперативной памяти, плюс что-то из долговременной памяти. Таким образом мозг обрабатывает информацию. Это важно с точки зрения адаптации к окружающей среде. С другой стороны, есть много мифов о вещих снах. На самом деле это некий прогноз», — сказал Бузунов NEWS.ru.
По словам эксперта, сны — это лишь прогноз, основанный на анализе накопленной информации. Они могут дать представление о возможном развитии событий, но не являются точным предсказанием.