Врач предупредил об опасности малоподвижного образа жизни

«При малоподвижном образе жизни мышцы нижней конечности деградируют, поэтому могут начаться определенные проблемы. Если человек ведет малоактивный образ жизни, все время сохраняя при этом какое-то одинаковое положение, например, сидя постоянно в компьютерном кресле, то у таких людей появляются проблемы с опорно-двигательным аппаратом, позвоночником, осанкой и черепными нервами», — сказал Решетун NEWS.ru.