Литва отменила договор, связанный с пересечением границы Беларуси

Речь идет о договоре о приграничном движении, который Литва и Беларусь подписали в 2010 году. Документ подписывали, чтобы упростить поездки в соседнюю страну лиц, проживающих в приграничной зоне. Предусматривалось, что пересечение границы будет осуществляться по упрощенным местным разрешениям с пребыванием на территории соседней страны на протяжении 90 суток в течение полугода.