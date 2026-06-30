Литва отменила договор, связанный с пересечением границы Беларуси

Литва денонсировала договор с Беларусью о приграничном движении, пишет ТАСС.
Речь идет о договоре о приграничном движении, который Литва и Беларусь подписали в 2010 году. Документ подписывали, чтобы упростить поездки в соседнюю страну лиц, проживающих в приграничной зоне. Предусматривалось, что пересечение границы будет осуществляться по упрощенным местным разрешениям с пребыванием на территории соседней страны на протяжении 90 суток в течение полугода.
Литва ратифицировала документ в 2011 году с возможностью отказа от него в одностороннем порядке. Но, как отмечено в сопроводительных документах, от белорусской стороны Литва так и не получила подтверждения, что процедуры по данной договоренности завершены.
— Документ утратил свою актуальность, — подчеркнули в парламенте.
Между тем соседняя с Беларусью Литва может убрать из конституции запрет на размещение ядерного оружия.
А еще МИД точно сказал, что будет, если ВСУ пересекут границу Беларуси.