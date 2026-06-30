Экологи провели в Воронежском Ботаническом саду «лишайниковое расследование»

Причудливые образования на древесной коре служат своеобразным индикатором качества атмосферы, позволяющим оперативно оценить уровень загрязнения.
Лишайники, поселяясь на поверхности стволов, впитывают токсины из окружающей среды, словно пористая губка. У других растений есть возможность избавляться от вредных соединений через корневую систему или сбрасывание листвы. У лишайников такой защиты нет. Когда сернистый газ (SO₂) и соединения тяжёлых металлов проникают в их слоевище, они остаются там навсегда, накапливаясь без возможности выведения. Именно поэтому эти симбиотические организмы способны предоставить более полную картину состояния воздуха, чем многие измерительные приборы.
Сотрудники кафедры экологии и земельных ресурсов вместе с начинающими исследователями изучили лишайники вдоль восточной границы Ботанического сада — в экотонной зоне, где зелёный массив соприкасается с улицей Крынина.
В ходе работы были выявлены следующие типы лишайников:
накипные, образующие едва заметную тонкую плёнку на коре;листоватые, напоминающие розетки или чешуйки, слегка приподнятые над поверхностью;кустистые, ветвящиеся и объёмные, похожие на миниатюрные кустарники.
Особое внимание молодые исследователи уделили взрослым экземплярам клёна остролистного и дуба черешчатого. Выяснилось, что вблизи дороги лишайники предпочитают селиться у основания стволов, а на высоте более 1,3 метра их количество резко снижается. Этот факт подтвердил, что Ботанический сад находится на границе между малой и средней степенью загрязнения воздуха. Результаты наглядно демонстрируют, что интенсивное движение на магистрали негативно сказывается на лесную экосистему сада, и реакция живых организмов служит тому убедительным доказательством.
Мониторинг проводится в рамках проекта «Экосистема в действии» при финансовой поддержке Президентского фонда природы.