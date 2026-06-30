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Экологи провели в Воронежском Ботаническом саду «лишайниковое расследование»

Причудливые образования на древесной коре служат своеобразным индикатором качества атмосферы, позволяющим оперативно оценить уровень загрязнения.

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Причудливые образования на древесной коре служат своеобразным индикатором качества атмосферы, позволяющим оперативно оценить уровень загрязнения.

Лишайники, поселяясь на поверхности стволов, впитывают токсины из окружающей среды, словно пористая губка. У других растений есть возможность избавляться от вредных соединений через корневую систему или сбрасывание листвы. У лишайников такой защиты нет. Когда сернистый газ (SO₂) и соединения тяжёлых металлов проникают в их слоевище, они остаются там навсегда, накапливаясь без возможности выведения. Именно поэтому эти симбиотические организмы способны предоставить более полную картину состояния воздуха, чем многие измерительные приборы.

Сотрудники кафедры экологии и земельных ресурсов вместе с начинающими исследователями изучили лишайники вдоль восточной границы Ботанического сада — в экотонной зоне, где зелёный массив соприкасается с улицей Крынина.

В ходе работы были выявлены следующие типы лишайников:

накипные, образующие едва заметную тонкую плёнку на коре;листоватые, напоминающие розетки или чешуйки, слегка приподнятые над поверхностью;кустистые, ветвящиеся и объёмные, похожие на миниатюрные кустарники.

Особое внимание молодые исследователи уделили взрослым экземплярам клёна остролистного и дуба черешчатого. Выяснилось, что вблизи дороги лишайники предпочитают селиться у основания стволов, а на высоте более 1,3 метра их количество резко снижается. Этот факт подтвердил, что Ботанический сад находится на границе между малой и средней степенью загрязнения воздуха. Результаты наглядно демонстрируют, что интенсивное движение на магистрали негативно сказывается на лесную экосистему сада, и реакция живых организмов служит тому убедительным доказательством.

Мониторинг проводится в рамках проекта «Экосистема в действии» при финансовой поддержке Президентского фонда природы.