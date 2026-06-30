Экологи провели в Воронежском Ботаническом саду «лишайниковое расследование»

Лишайники, поселяясь на поверхности стволов, впитывают токсины из окружающей среды, словно пористая губка. У других растений есть возможность избавляться от вредных соединений через корневую систему или сбрасывание листвы. У лишайников такой защиты нет. Когда сернистый газ (SO₂) и соединения тяжёлых металлов проникают в их слоевище, они остаются там навсегда, накапливаясь без возможности выведения. Именно поэтому эти симбиотические организмы способны предоставить более полную картину состояния воздуха, чем многие измерительные приборы.