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Движение транспорта закрыто на съезде с проспекта Ленина в Нижнем Новгороде

Ведутся аварийные работы на инженерных сетях.

Источник: Время

Движение транспорта по съезду с проспекта Ленина на улицу Новикова-Прибоя в направлении Московского шоссе в Нижнем Новгороде закрыто во вторник, 30 июня, из-за проведения аварийных работ на инженерных сетях. Об этом сообщили в городском Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Объехать данный участок можно по проспекту Ленина, улицам Адмирала Нахимова, Глеба Успенского и Новикова-Прибоя.

Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Движение транспорта по съезду с проспекта Ленина на улицу Новикова-Прибоя в направлении Московского шоссе будет возобновлено после окончания работ (предположительно после 23:00).

Ранее сообщалось, что движение транспорта на улице Энгельса в Нижнем Новгороде временно ограничат.