Движение транспорта закрыто на съезде с проспекта Ленина в Нижнем Новгороде

Движение транспорта по съезду с проспекта Ленина на улицу Новикова-Прибоя в направлении Московского шоссе в Нижнем Новгороде закрыто во вторник, 30 июня, из-за проведения аварийных работ на инженерных сетях. Об этом сообщили в городском Центре организации дорожного движения (ЦОДД).
Объехать данный участок можно по проспекту Ленина, улицам Адмирала Нахимова, Глеба Успенского и Новикова-Прибоя.
Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
Движение транспорта по съезду с проспекта Ленина на улицу Новикова-Прибоя в направлении Московского шоссе будет возобновлено после окончания работ (предположительно после 23:00).
Ранее сообщалось, что движение транспорта на улице Энгельса в Нижнем Новгороде временно ограничат.