Движение транспорта закрыто на съезде с проспекта Ленина в Нижнем Новгороде

Движение транспорта по съезду с проспекта Ленина на улицу Новикова-Прибоя в направлении Московского шоссе в Нижнем Новгороде закрыто во вторник, 30 июня, из-за проведения аварийных работ на инженерных сетях. Об этом сообщили в городском Центре организации дорожного движения (ЦОДД).