Житель Липецкой области пытался поджечь врача в поликлинике

На минувшей неделе «Ъ-Черноземье» также писал, что Липецкий областной суд рассматривает уголовное дело в отношении 59-летнего бывшего сотрудника УФСИН Олега Сбродова и его подельников. Фигурантов обвиняют в мошенничестве с недвижимостью на сумму более 14 млн руб. По версии следствия, в течение восьми лет они занимались отъемом жилья одиноких граждан и лиц, злоупотреблявших алкоголем. Самому Сбродову вменяют убийства — спаивание жертв до алкогольной комы и смерти. Следствие считает, что он причастен к гибели минимум семи человек.