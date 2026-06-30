О клиповом мышлении, буллинге и крючках мошенников

— Одна из проблем людей в том, что они во многом равняются на других. Из-за этого несчастливы. И больше всего несчастных среди сотрудников, которые работают с большим количеством людей. Например, маникюрщицы, потому что клиенты им часто рассказывают о своих успехах. То же самое и в соцсетях: вот знакомый купил новый автомобиль, откуда него деньги? Или подруга поехала отдыхать — счастливая, и муж у неё красивый. Так в человеке формируется большое количество комплексов, потому что у него всех этих благ нет, и он думает, что делает что-то не так. И чем больше мы смотрим на жизнь других, тем больше находим плохого в своей и меньше верим в себя.