О клиповом мышлении, буллинге и крючках мошенников

В смартфоне у многих сосредоточена вся жизнь — общение, работа, контакты, новости, запись к врачу, оплата ЖКХ, отслеживание расходов… Даже выбирая чайник, мы часто читаем отзывы.
О том, как изменили нас социальные сети во Всемирный день соцсетей, который отмечается, 30 июня, «АиФ-Воронеж» рассказал воронежский психолог, автор книг по психологии Артём Сазыкин.
«Выйти в свет».
Анастасия Ходыкина, корреспондент «АиФ-Воронеж»: Артём, сообщается, что число пользователей социальных сетей превысило отметку в 5 миллиардов. Действительно ли, соцсети настолько популярны?
Артём Сазыкин: Да, в последние годы соцсети в принципе стали стилем жизни большого количества людей. Если раньше это было что-то непонятное и новое и воспринималось как нечто вроде знакомств, то сейчас через соцсети многие люди самовыражаются. Кто-то хвалится своим творчеством, кто-то ищет клиентов или рекламируют своё дело. Поэтому соцсети и в дальнейшем будут набирать обороты, а количество пользователей только расти.
— Что же притягивает людей в соцсетях?
— У человека всегда был и будет большой интерес к жизни других, именно поэтому в своё время были популярны проекты реалити-шоу, момент сплетен. А соцсети — это прекрасная возможность посмотреть, как живут другие и показать себя. Теперь для этого необязательно выходить «в свет», достаточно сделать фото или видео и выложить в интернет.
— Но в соцсетях пользователи обычно показывают только самые яркие и успешные моменты своей жизни. Может ли это привести к чувству неполноценности, зависти и неуверенности в себе? Как с этим справиться?
— Одна из проблем людей в том, что они во многом равняются на других. Из-за этого несчастливы. И больше всего несчастных среди сотрудников, которые работают с большим количеством людей. Например, маникюрщицы, потому что клиенты им часто рассказывают о своих успехах. То же самое и в соцсетях: вот знакомый купил новый автомобиль, откуда него деньги? Или подруга поехала отдыхать — счастливая, и муж у неё красивый. Так в человеке формируется большое количество комплексов, потому что у него всех этих благ нет, и он думает, что делает что-то не так. И чем больше мы смотрим на жизнь других, тем больше находим плохого в своей и меньше верим в себя.
Вот и мне клиенты жаловались: «В соцсетях все смотрят на нас, ставят лайки, думая, что мы крепкая и счастливая семья, а мы пришли к вам, потому что у нас всё плохо — ругань, ссоры, измены»… В соцсетях человек обычно показывает, что у него всё здорово, не рассказывает о проблемах. Но, как правило, это только глянцевая сторона жизни, как в журнале.
Просто хотел халявы.
— А ещё в соцсетях стали не редкостью мошеннические схемы. На что здесь нужно обратить вынимание?
— Способы воздействия на человека посредством переписки направлены на то, чтобы заманить в какую-то ситуацию, и многие люди действительно начинают отвечать и включаться, попадая в эту ловушку. В настоящее время соцсеть — это место, где риск быть обманутым даже выше, чем в реальной жизни, так как не видим другого человека по ту сторону экрана. И бывает, что за красивыми аватарами скрываются опасные люди.
Мошенники используют известные бренды и названия компаний, чтобы одурачивать людей. Несколько лет назад, например, стали популярны розыгрыши. Чтобы в них поучаствовать, нужно было написать комментарий, сделать репост, а затем жертвам сообщали, что они что-то выиграли от известного бренда, а, чтобы получить подарок, нужно, например, оплатить его доставку. Но в действительности никто не собирался ничего отправлять.
Люди часто клюют на халяву и предложения быстрого заработка. Кто-то ищет лекарство от своей болезни, кого-то запугивают «спонсированием террористов», потерей денег или квартиры. Каждый человек хочет получить что-то хорошее, забывая, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Заканчиваются такие истории слезами, а человек ведь просто хотел халявы или подзаработать. Как не попасться на «крючок»? Не нужно вступать в контракт с незнакомцами, которые стараются тебе что-то предложить. Ведь если предлагают что-то, значит кому-то это выгодно.
— Бывает, что в сетях разгорается травля. Можно ли себя как-то защитить от этой агрессии?
— На самом деле многие люди воспринимают интернет-пространство как реальность и включаются в этот процесс. Когда понимают, что в сети их начали травить, расстраиваются, пытаются ответить. Я считаю, что лучший способ защиты — не вступать в диалог. Есть люди психически неполноценные, считающие себя неудачниками, но, заходя в интернет, у них «вырастают крылья» и они могут легко кого-то обидеть. В интернет-пространстве они как будто в капсуле, в маске, подобно, например, автолюбителям, которые, сидя в машине, готовы критиковать всё и вся за плохое вождение, но, когда выходят из своей «капсулы», их критика быстро сходит на нет.
— Есть мнение, что людям, которые постоянно смотрят ролики в соцсетях, сложнее сконцентрироваться на полноценном фильме. Это заблуждение или социальные сети и цифровые устройства так воздействуют на нашу психику?
— Есть такое понятие, как клиповое мышление, когда человек лучше воспринимает информацию, которая длится в течение 10−15 секунд. И многие люди, особенно молодежь, привыкли получать информацию быстро, поэтому им и сложно подолгу концентрироваться на чём-то конкретном. И если раньше просмотр фильма был целым ритуалом, то теперь редко кто из членов семьи во время просмотра не возьмёт в руки телефон.
Современные люди не читают длинных постов, при этом текст обязательно должен быть с захватывающим сюжетом. Им важна визуальная информация, оформление — определённое сочетание цветов, хорошая картина. Так, если раньше, например, обложка для музыкального альбома была одна, то теперь для каждой песни она своя. Повышается скорость всего вокруг. Когда-то мастеров искали по газете объявлений и ответа на звонок готовы были ждать целый день, а сейчас в агрегаторе объявлений мы выбираем того, кто быстрее нам ответил. Словом, всё ориентировано на скорость. Это такой же хоккей, который сделал нашу жизнь интенсивнее и динамичнее. Мы во многом стали быстрее, чем 15 лет назад. Все, кто ведут дела, как раньше, проигрывают.
— Как понять, есть ли у тебя зависимость от смартфона и социальных сетей?
— Такая зависимость есть почти у всех. И один из самых сильных признаков зависимости — чувство тревоги, если ты забыл смартфон дома. Не сказать, что это плохо, но это данность нашей реальности. Нужно уметь отдыхать от смартфона и разграничивать своё время.
Как личное дело.
— Сейчас некоторые работодатели даже изучают будущего сотрудника по соцсетям. Получается, страничка в том же ВК — это некое подобие личному делу?
— Да, социальная сеть здорово характеризуют человека, поэтому используется и работодателем. Часто эйчар заходит на страницу соискателя и изучает его страницу — смотрит, имеет ли он, например, ультраправые взгляды или неприличные фотографии. Наши репосты и комментарии — это то, каким видят нас другие люди. Поэтому очень важно, что за следы мы оставляем в Интернете. Соцсети сейчас — это лицо человека.
Сейчас и госорганы начали ориентироваться на работу через соцсети — это лучший инструмент донесения информации до человека. Комментарии, эмодзи или отсутствие внимания очень здорово показывает отношение людей к теме. И чем лучше власть наладит взаимодействие с людьми, тем будет больше доверия.
— Можно ли сказать, что жители разных регионов Черноземья как-то по-особому относятся к соцсетям?
— Различия есть. Например, люди в разных регионах по-разному погружаются вглубь проблем, связанных с СВО. В том же Белгороде будет чуть больше волонтёрства, а значит, и постов о нём, чем, скажем, в Тамбове. Ещё отношение к соцсетям зависит от вероисповедания.
— Как, вы считаете, соцсети изменятся в будущем?
— Я считаю, что будет сделан акцент на картинках и будет внедрятся больше информации с использованием ИИ. Уже сейчас можно формировать ответы другим людям через искусственный интеллект. Далее ИИ будет предлагать нам пересказывать большие статьи, а тексты перерабатывать в картинки для более быстрого донесения информации. Иными словами, нас ждёт много изменений, связанных с новыми технологиями. И всё это со временем будет контролироваться на уровне государства.