В Иркутской области планируют ликвидировать «Озеро с гудроном»

Яму «Озеро с гудроном» планируют ликвидировать в Иркутске. Подобная работа проводится в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Приангарья.
Правительство региона направит заявку в Минприроды России на выделение средств для ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде. Яма представляет собой техногенное озеро, образовавшееся вследствие прошлой хозяйственной деятельности неустановленных промышленных предприятий.
Экспертиза оценивает степень влияния этой свалки на экологическую безопасность региона как высокую. Общий объем накопленных отходов на площади 0,11 га составляет 156,62 кубометра гудрона и 478,6 кубометра твердых коммунальных отходов.
«В настоящий момент разработан проект. Проектная документация проходит государственную экологическую экспертизу», — отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии Иркутской области Сергей Нестеров.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.