Красноярцев предупредили о мошеннических схемах с инвестициями

Жителей Красноярского края предупредили о мошеннической схеме с мнимыми инвестициями через фейковые приложения. Об этом сообщили в региональном МВД.
Аферисты могут писать пользователям в соцсетях и предлагать «выгодный» способ заработка. Схема выглядит простой: человеку предлагают скачать приложение, пополнить баланс, купить «ценные бумаги» или «акции» и ждать роста дохода.
Сначала мошенники предлагают вложить небольшую сумму и обещают, что деньги быстро удвоятся или утроятся. Чтобы вызвать доверие, в приложении могут показывать фейковый рост депозита, а иногда даже переводить небольшую «прибыль». После этого жертву убеждают вложить больше денег. Когда сумма становится значительной, вывести средства уже не получается.
В полиции напоминают, что нельзя устанавливать незнакомые приложения по совету людей, которые обещают легкий заработок. Покупать ценные бумаги стоит только через лицензированные брокерские компании.
Проверить лицензию брокера можно на официальном сайте Банка России.