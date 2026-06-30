Красноярцев предупредили о мошеннических схемах с инвестициями

Сначала мошенники предлагают вложить небольшую сумму и обещают, что деньги быстро удвоятся или утроятся. Чтобы вызвать доверие, в приложении могут показывать фейковый рост депозита, а иногда даже переводить небольшую «прибыль». После этого жертву убеждают вложить больше денег. Когда сумма становится значительной, вывести средства уже не получается.