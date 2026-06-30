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В Красноярском крае умные устройства используют 55% домохозяйств

В Красноярском крае 55% домохозяйств используют умные устройства с возможностью подключения к интернету.

В Красноярском крае 55% домохозяйств используют умные устройства с возможностью подключения к интернету. Об этом рассказал Красноярскстат.

Самыми популярными гаджетами стали смарт-колонки. Виртуальными помощниками, такими как Алиса, Маруся и другие цифровые собеседники, пользуется примерно треть жителей края. На втором месте по популярности оказались роботы-пылесосы. Они есть у четверти домохозяйств региона.

В Хакасии умные устройства используют 53% домохозяйств. Там первое место по популярности разделили смарт-колонки и роботы-пылесосы. Такие гаджеты есть почти у трети семей.

В Туве цифровые устройства с подключением к интернету используют около четверти домохозяйств. Чаще всего жители республики выбирают смарт-колонки. С виртуальным помощником общаются в каждом восьмом домохозяйстве.