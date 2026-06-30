В Красноярском крае умные устройства используют 55% домохозяйств

Самыми популярными гаджетами стали смарт-колонки. Виртуальными помощниками, такими как Алиса, Маруся и другие цифровые собеседники, пользуется примерно треть жителей края. На втором месте по популярности оказались роботы-пылесосы. Они есть у четверти домохозяйств региона.