Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске 4 и 5 июля изменят движение около стадиона «Авангард»

В Красноярске временно запретят остановку и стоянку транспорта в районе стадиона «Авангард». Ограничения введут из-за проведения регбийного матча. Запрет будет.

В Красноярске временно запретят остановку и стоянку транспорта в районе стадиона «Авангард». Ограничения введут из-за проведения регбийного матча. Запрет будет действовать с 18:00 4 июля до 21:00 5 июля, — уточнили в мэрии краевого центра. Парковку ограничат на улице Гастелло от улицы Котовского до переулка Маяковского, по нечетной стороне улицы Котовского от улицы Щорса до улицы Гастелло, а также по четной стороне переулка Маяковского от улицы Гастелло до улицы Щорса. Напомним, что почти на месяц ограничат движение транспорта по улице Мичурина в Красноярске.