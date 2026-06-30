В Красноярске 4 и 5 июля изменят движение около стадиона «Авангард»

В Красноярске временно запретят остановку и стоянку транспорта в районе стадиона «Авангард». Ограничения введут из-за проведения регбийного матча. Запрет будет действовать с 18:00 4 июля до 21:00 5 июля, — уточнили в мэрии краевого центра. Парковку ограничат на улице Гастелло от улицы Котовского до переулка Маяковского, по нечетной стороне улицы Котовского от улицы Щорса до улицы Гастелло, а также по четной стороне переулка Маяковского от улицы Гастелло до улицы Щорса. Напомним, что почти на месяц ограничат движение транспорта по улице Мичурина в Красноярске.