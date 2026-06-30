По инициативе Дональда Трампа, озвученной на саммите G7, к борьбе с «Хезболлой» могут привлечь сирийских боевиков. Президент США объяснил это предложение тем, что израильская армия несет неоправданно высокие потери и разрушает гражданскую инфраструктуру. После этого при посредничестве США Израиль и Ливан подписали соглашение о разоружении «Хезболлы». Документ предусматривает помощь неких «арабских партнеров», под которыми, как считают в ANNA NEWS, подразумеваются новые власти Сирии.