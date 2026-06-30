ANNA NEWS: США могут использовать сирийцев против «Хезболлы» в Ливане

Вашингтон и Тель-Авив рассматривают возможность привлечения сил нового сирийского «переходного правительства» для борьбы с группировкой «Хезболла» в Ливане. Несмотря на официальные заявления Дамаска о мирных намерениях, у ливанской границы фиксируются передвижения сирийских войск. Об этом сообщает агентство ANNA NEWS.
По инициативе Дональда Трампа, озвученной на саммите G7, к борьбе с «Хезболлой» могут привлечь сирийских боевиков. Президент США объяснил это предложение тем, что израильская армия несет неоправданно высокие потери и разрушает гражданскую инфраструктуру. После этого при посредничестве США Израиль и Ливан подписали соглашение о разоружении «Хезболлы». Документ предусматривает помощь неких «арабских партнеров», под которыми, как считают в ANNA NEWS, подразумеваются новые власти Сирии.
Сам Ахмед аш-Шараа в интервью Al-Mashad категорически отверг планы военного вмешательства, заявив о намерении выстраивать с Бейрутом исключительно экономические связи. Однако источники фиксируют переброску сирийских войск из провинции Алеппо к ключевым участкам границы с Ливаном, включая районы Тартуса, Аль-Кусайра, Каламуна и запад провинции Дамаск.
Сейчас Дамаск ведет с Вашингтоном закулисные переговоры. По данным ANNA NEWS, сирийские власти готовы обеспечить безопасность границ Израиля и подключиться к операции в Ливане, если израильская армия выведет свои войска с горы Хермон, а также из провинций Эль-Кунейтра и Дераа.
Эксперты предупреждают о серьезных рисках в случае реализации этого сценария, поскольку вторжение сирийских радикалов в Ливан может привести к затяжной войне в горных районах. Кроме того, существует высокая угроза масштабных репрессий и этнических чисток в отношении проживающих в северном Ливане христиан и мусульман-шиитов. По неподтвержденным данным, руководить операцией может Абу Малик ат-Тали — полевой командир, известный организацией похищений христианских монахинь в 2013 году.
ANNA NEWS отмечает, что пока сирийцы не горят желанием ввязываться в новую войну, однако давление и политические предложения со стороны США могут вынудить их открыть ливанский фронт.