В Калининграде у 89 участников акции по диагностике рака кожи заподозрили онкопатологию

В Калининградском Центр специализированных видов медицинской помощи подвели итоги акции по ранней диагностике рака кожи, которая проходила с 25 мая по 26 июня. Как сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Калининградской области, за время кампании специалисты осмотрели 2138 человек.
В акции приняли участие 16 врачей. По итогам обследований у 89 пациентов заподозрили онкологическую патологию. Все они направлены к онкологам для дополнительного обследования и уточнения диагноза.
Как отметили в минздраве, уже в первую неделю акции обследование прошли более 500 человек — как жители Калининградской области, так и гости региона. Тогда врачи выявили 11 случаев с подозрением на злокачественные новообразования, а также многочисленные солнечные фотоповреждения кожи.
В ведомстве напомнили, что пройти осмотр у дерматолога рекомендуется людям, у которых более 50 родинок, есть семейные случаи рака кожи или в прошлом были сильные солнечные ожоги, особенно в детском возрасте.
Акция по ранней диагностике рака кожи стартовала 25 мая. В ее рамках жители региона могли бесплатно пройти дерматоскопию и получить консультацию врача-дерматовенеролога.