В Калининграде у 89 участников акции по диагностике рака кожи заподозрили онкопатологию

Как отметили в минздраве, уже в первую неделю акции обследование прошли более 500 человек — как жители Калининградской области, так и гости региона. Тогда врачи выявили 11 случаев с подозрением на злокачественные новообразования, а также многочисленные солнечные фотоповреждения кожи.