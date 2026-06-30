В Воронеже откроют мемориальную доску археологу Анатолию Пряхину

Мемориальная доска археологу Анатолию Пряхину появится в Воронеже. Торжественное открытие запланировано на понедельник, 6 июля.
Памятную табличку установят на доме № 19 по улице Театральной.
— Анатолий Дмитриевич в своё время детально изучал абашевскую и срубную культурно-исторические общности эпохи бронзы, проводил раскопки Шиловского и Мосоловского поселений (уникальный памятник древней металлургии), Семилукского городища, — рассказал воронежский историк Виктор Ковалевский. — Эта табличка — знак благодарности человеку, который умел слышать голос прошлого. Пусть его открытия вдохновляют новые поколения исследователей и всех интересующихся!
Анатолий Пряхин умер в Воронеже 9 июня 2018 года.
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