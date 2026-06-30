В Воронеже откроют мемориальную доску археологу Анатолию Пряхину

— Анатолий Дмитриевич в своё время детально изучал абашевскую и срубную культурно-исторические общности эпохи бронзы, проводил раскопки Шиловского и Мосоловского поселений (уникальный памятник древней металлургии), Семилукского городища, — рассказал воронежский историк Виктор Ковалевский. — Эта табличка — знак благодарности человеку, который умел слышать голос прошлого. Пусть его открытия вдохновляют новые поколения исследователей и всех интересующихся!