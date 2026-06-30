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Блэкауты после алкоголя: врачи объяснили опасность провалов памяти

В волгоградском облздраве объяснили, почему после пьяных вечеринок может пропадать память.

Волгоградцам напомнили об опасности алкогольных провалов памяти, которые называют «блэкаутами». Медики областного комитета здравоохранения предупреждают: если человек не помнит часть событий после употребления алкоголя, это может быть тревожным сигналом для здоровья.

При алкогольной амнезии отдельные участки мозга перестают нормально работать под воздействием спиртного. Из-за этого возникают фрагментарные потери памяти, когда человеку кажется, что часть времени просто исчезла.

В таком состоянии человек может совершать поступки, которые обычно ему не свойственны, а позже не помнить свои действия. Специалисты отмечают, что повторяющиеся «блэкауты» могут указывать на начало формирования алкогольной зависимости.

Даже единичный случай провала в памяти после употребления алкоголя нельзя игнорировать, — отмечают врачи. При регулярных эпизодах алкогольной амнезии необходима медицинская помощь.

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