Вход на станцию метро «Зенит» ограничат с 1 июля

С 1 июля изменится режим работы наземных вестибюлей станции метро «Зенит». Первый вестибюль будет открыт для пассажиров только в дни проведения массовых мероприятий на «Газпром Арене». Второй останется доступным ежедневно, сообщили в метрополитене.