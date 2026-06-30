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87-летняя волгоградка через суд доказала, что жила в осажденном Сталинграде

Прокуратура помогла пенсионерке получить заслуженный статус.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде 87-летняя Лидия Домбровская получила статус «Житель осажденного Сталинграда». Долгое время женщина не могла добиться этого из-за того, что документы о ее проживании в городе в годы войны попросту не сохранились. Но на помощь пришла прокуратура, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Пенсионерка рассказала, что родилась и выросла в Сталинграде. Сотрудники прокуратуры начали поисковую работу. Они подняли архивные документы, искали любые свидетельства, которые могли бы подтвердить слова пенсионерки. И им это удалось.

Прокуратура собрала все доказательства и обратилась с иском в суд. Служитель Фемиды изучил материалы и полностью удовлетворил заявление. Теперь пенсионерка официально признана жительницей осажденного Сталинграда.