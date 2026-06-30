87-летняя волгоградка через суд доказала, что жила в осажденном Сталинграде

В Волгограде 87-летняя Лидия Домбровская получила статус «Житель осажденного Сталинграда». Долгое время женщина не могла добиться этого из-за того, что документы о ее проживании в городе в годы войны попросту не сохранились. Но на помощь пришла прокуратура, сообщает сайт volgograd.kp.ru.