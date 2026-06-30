Воронежцам рассказали, что изменится в тарифах ЖКХ с 2027 года

Министр тарифного регулирования региона также анонсировала ещё одно важное изменение — постепенное выравнивание правил учёта прибыли для разных типов ресурсоснабжающих организаций. С 2029 года они станут едиными для всех. Ранее только частные компании могли включать в тариф 5% прибыли. Для плавного перехода вводится поэтапный рост прибыли: в 2027 году — 2% от объёма расходов, в 2028-м — 3%, с 2029-го — 5%. В министерстве отмечают, эта инициатива призвана не только устранить неравенство, но и дать госсектору инструмент для создания финансовой «подушки безопасности», а также стимул работать эффективнее.