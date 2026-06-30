Воронежцам рассказали, что изменится в тарифах ЖКХ с 2027 года

В Воронежской области с 2027 года вступят в силу новые правила тарифного регулирования в сфере ЖКХ. Изменения затронут тепло- и водоснабжение, вывоз мусора, а также техническое обслуживание газового оборудования. Об этом в ходе еженедельного оперативного совещания в региональном правительстве под председательством врио губернатора Сергея Трухачёва доложила министр тарифного регулирования области Людмила Шелякина.
Законодательство текущего года задаёт курс на модернизацию инфраструктуры посредством роста инвестиций. Ключевым нововведением является расширение перечня организаций, которые должны разрабатывать инвестиционные программы. Ранее это обязательство носило избирательный характер. Теперь инвестпрограммы должны будут готовить все концессионеры, единые теплоснабжающие и гарантирующие организации. Кроме того, в перечень будут включены предприятия, у которых износ основных средств превышает 60% или более 10% объектов находятся в аварийном состоянии.
На сегодняшний день подобные программы есть лишь в двенадцати муниципальных районах. Как сообщила Людмила Шелякина, оставшимся районам предстоит подготовить их до 1 октября 2026 года. По её словам, ключевая цель нововведений — обеспечить целевое использование средств, заложенных в тарифы, направив их исключительно на обновление инфраструктуры.
Министр тарифного регулирования региона также анонсировала ещё одно важное изменение — постепенное выравнивание правил учёта прибыли для разных типов ресурсоснабжающих организаций. С 2029 года они станут едиными для всех. Ранее только частные компании могли включать в тариф 5% прибыли. Для плавного перехода вводится поэтапный рост прибыли: в 2027 году — 2% от объёма расходов, в 2028-м — 3%, с 2029-го — 5%. В министерстве отмечают, эта инициатива призвана не только устранить неравенство, но и дать госсектору инструмент для создания финансовой «подушки безопасности», а также стимул работать эффективнее.
С 1 января 2027 года на территории Воронежской области начнёт действовать новая система ценообразования на услуги, связанные с газовым оборудованием внутри жилых помещений. В регионе впервые будут внедрены единые стандартизированные ставки на установку, техническое обслуживание и замену как внутридомовых, так и внутриквартирных газовых систем. Помимо единого прейскуранта, для каждого вида работ будут регламентированы временные нормативы, а в расчёт стоимости будут включаться исключительно экономически обоснованные расходы.
С 2027 года в отрасли обращения с твёрдыми коммунальными отходами произойдёт переход на новую методологию расчёта выручки региональных операторов. Тарифообразование будет основываться не на объёме, а на фактической массе отходов.
Как подчеркнул врио губернатора Сергей Трухачёв, в сфере тарифного регулирования ожидаются масштабные преобразования. Он также указал на необходимость не только разработки новых инвестиционных программ, но и осуществления строгого контроля за ходом реализации уже утверждённых проектов на уровне муниципалитетов.