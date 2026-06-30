В Воронежской области за год предоставили более 6,1 млн госуслуг онлайн

Жители Воронежской области в 2025 году получили более 6,1 млн госуслуг в электронном виде. Портал «Госуслуги» развивается при поддержке нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в министерстве цифрового развития региона.
На сайте доступны 70 федеральных сервисов и 425 региональных и муниципальных услуг, в том числе 86 массовых социально значимых. Жители региона могут оформить документы, получить меры социальной поддержки, записаться на прием к врачу и воспользоваться многими другими сервисами без посещения ведомств. Подтвержденные учетные записи на портале «Госуслуги» имеют почти 1,8 млн жителей старше 14 лет — это 90% всего взрослого населения области.
Отметим, что для удобства пользователей на «Госуслугах» расширили возможности Робота Макса. Теперь цифровой помощник может проконсультировать жителей Воронежской области по выплате на дистанционное обучение ребенка-инвалида, а также компенсации на питание беременным и кормящим женщинам, родителям детей до трех лет.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.