В Воронежской области за год предоставили более 6,1 млн госуслуг онлайн

На сайте доступны 70 федеральных сервисов и 425 региональных и муниципальных услуг, в том числе 86 массовых социально значимых. Жители региона могут оформить документы, получить меры социальной поддержки, записаться на прием к врачу и воспользоваться многими другими сервисами без посещения ведомств. Подтвержденные учетные записи на портале «Госуслуги» имеют почти 1,8 млн жителей старше 14 лет — это 90% всего взрослого населения области.