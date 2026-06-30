Екатеринбуржцы решили, как будет благоустроена набережная Исети

Также большая часть екатеринбуржцев выбрала в качестве покрытия тротуаров асфальтобетон. Скамьи, по мнению 59,7% граждан, должны быть сделаны из дерева и металла. Для малых архитектурных форм почти 64% опрошенных предпочли современный стиль, в то время как за классику проголосовали 36,4%.