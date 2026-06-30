Нерестовый запрет снимут с 1 июля 2026 года в Волгоградском водохранилище

С 1 июля 2026 года волгоградские рыбаки смогут отправиться на рыбалку на Волгоградское водохранилище: здесь снимают нерестовый запрет. С 1 мая по приказу Росрыболовства было запрещено ловить рыбу любыми способами, за исключением одной удочки или спиннинга с берега. В это время рыба активно нерестится, поэтому ежегодно в это время действуют строгие ограничения на рыбалку. Можно свободно рыбачить с 1 июля и на реке Еруслан и ее притоках (от села Беляевка).