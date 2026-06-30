Экологический оператор Петербурга запустил комплекс переработки отходов

Новый комплекс по переработке твердых коммунальных отходов «Островский» начал работать в Ленинградской области. На нем в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие» будут перерабатывать отходы из региона и Санкт-Петербурга, сообщили в комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Северной столицы.
Комплекс мощностью 600 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год является современным высокотехнологичным предприятием обработки отходов полного цикла. Мощность утилизации на «Островском» составит 360 тысяч тонн отходов в год, а ожидаемый объем возвращенных в экономику вторичных ресурсов — около 90 тысяч тонн полезных фракций ежегодно.
При проектировании и строительстве комплекса особое внимание было уделено экологической безопасности. Цех сортировки оснащен оборудованием, позволяющим достигать максимальных показателей отбора вторсырья, а карта для размещения инертных остатков сортировки представляет собой сложное инженерно‑техническое сооружение с двухметровым изолирующим слоем из геомембраны, кембрийской глины и защитных слоев песка. Поверхностные стоки отводятся на специальные сооружения и очищаются до рыбохозяйственных нормативов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.