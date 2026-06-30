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В Москве из-за жары будут раздавать воду на вокзалах и станциях

ЦППК из-за жары бесплатно будет раздавать воду на вокзалах и станциях.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) из-за жары в Москве до конца рабочей недели будет бесплатно раздавать воду на вокзалах и станциях, сообщила компания.

«Наступил самый жаркий летний месяц, а значит, самое время для раздачи воды. До конца рабочей недели по будням, пока стоит жара, будем бесплатно предлагать воду с 14.00 до 17.00 на вокзалах», — говорится в сообщении.

Речь идет о Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Савеловском и Ярославском вокзалах.

Также воду будут раздавать на станциях МЦД Тушинская и Площадь трех вокзалов.

«Наши сотрудники будут ждать вас у брендированных стоек. Не забывайте носить головные уборы, пить побольше воды и меньше гулять под ярким солнцем», — добавляется в сообщении.

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