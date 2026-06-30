Новый микрорайон КРТ на 70 тысяч человек построят в Новинках

Группа компаний «Кронверк» и правительство Нижегородской области приступили к разработке проекта комплексного развития территории (КРТ) в Новинках. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, новый масштабный квартал площадью более 200 гектаров объединит дома жилого комплекса «Окский берег» со стороны Богородска и Арзамаса. Торги проводились при участии ДОМ.РФ, а победителем стал девелопер «Кронверк» через компанию ООО «УНО».
По словам министра градостроительной деятельности региона Дарьи Шунаевой, концепция предусматривает возведение среднеэтажных домов, что позволит избежать прошлых инфраструктурных ошибок. Всего планируется построить около 1,6 млн кв. м жилья. В социальный блок инвестора войдут шесть детских садов, три школы, пожарное депо, ФОК и три поликлиники. Часть объектов — школа, детсад и взрослая поликлиника — уже возведены за счет бюджета.
Генеральный директор ООО «УНО» Кристина Плешкова отметила, что проект создается по принципу «15-минутного города», а общее число жителей составит около 70 тысяч человек. Директор департамента строительства ГК «Кронверк» Антон Барсуков добавил, что перепады высот на площадке используют для создания каскадных решений с подземными парковками. Активное освоение территории и стройка начнутся в конце 2026 — начале 2027 года.
Ранее сообщалось, что выдано разрешение на строительство первого дома на Гребном канале.