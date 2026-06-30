Новый микрорайон КРТ на 70 тысяч человек построят в Новинках

По словам министра градостроительной деятельности региона Дарьи Шунаевой, концепция предусматривает возведение среднеэтажных домов, что позволит избежать прошлых инфраструктурных ошибок. Всего планируется построить около 1,6 млн кв. м жилья. В социальный блок инвестора войдут шесть детских садов, три школы, пожарное депо, ФОК и три поликлиники. Часть объектов — школа, детсад и взрослая поликлиника — уже возведены за счет бюджета.