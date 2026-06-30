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Главе СК доложат о состоянии памятника в Дзержинске

Гранитная облицовка деформирована и частично обрушилась.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах проверки информации о ненадлежащем содержании памятника в Дзержинске. Об этом сообщается в канале «Информационный центр СК РФ» в мессенджере МАХ.

В соцсетях говорится, что ремонт установленного в 1965 году постамента, который является объектом культурного наследия, не проводился уже длительное время. В связи с этим гранитная облицовка деформировалась и частично обрушилась, в плитах образовались трещины. В СУ СК России по Нижегородской области организовали процессуальную проверку.

Председатель СК РФ поручил доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении.

«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — уточняется в сообщении.

Напомним, что в Нижнем Новгороде завершилось восстановление «Дома Самгина» на Большой Печерской.