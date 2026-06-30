Главе СК доложат о состоянии памятника в Дзержинске

В соцсетях говорится, что ремонт установленного в 1965 году постамента, который является объектом культурного наследия, не проводился уже длительное время. В связи с этим гранитная облицовка деформировалась и частично обрушилась, в плитах образовались трещины. В СУ СК России по Нижегородской области организовали процессуальную проверку.