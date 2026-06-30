Два рейса отменены и шесть задержаны в аэропорту Нижнего Новгорода 30 июня, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.
Не состоится вылет самолета авиакомпании «Россия» в Москву, ранее намеченный на 09:40. Отменен рейс этой же авиакомпании из столицы в Нижний Новгород — самолет должен был приземлиться в 08:30.
Задерживается вылет в Сочи самолетов авиакомпаний «Россия» и «Икар», а также отправление рейса Red Wings в Екатеринбург.
Самолеты этих же авиакомпаний прилетят в Нижний Новгород позднее, чем запланировано в расписании.
Ранее сообщалось, что режим беспилотной опасности отменили в Нижегородской области 30 июня.