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Два рейса отменены и шесть задержаны в аэропорту Нижнего Новгорода 30 июня

Изменения касаются авиасообщения с тремя городами.

Источник: Время

Два рейса отменены и шесть задержаны в аэропорту Нижнего Новгорода 30 июня, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.

Не состоится вылет самолета авиакомпании «Россия» в Москву, ранее намеченный на 09:40. Отменен рейс этой же авиакомпании из столицы в Нижний Новгород — самолет должен был приземлиться в 08:30.

Задерживается вылет в Сочи самолетов авиакомпаний «Россия» и «Икар», а также отправление рейса Red Wings в Екатеринбург.

Самолеты этих же авиакомпаний прилетят в Нижний Новгород позднее, чем запланировано в расписании.

Ранее сообщалось, что режим беспилотной опасности отменили в Нижегородской области 30 июня.