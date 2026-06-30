В Черняховске подросток-теннисист «сразился» с Гофманом и выбил ему глаз (фото)

Для тренировок начинающий теннисист выбрал не корт, а граффити на улице Садовой. Мурал создавали горожане под руководством художницы Натальи Лялякиной, в работе участвовали дети и родители. На стене изобразили писателя и героя его книги — Кота Мурра на окошке. Так жители с одобрения администрации преобразили неприметное здание в центре Черняховска.